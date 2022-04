Une voiture est frappée par la foudre pendant une «chasse aux tornades» (vidéo)

Encore plus impressionnant, malgré la puissance de la foudre, la voiture n’a subi qu’un « léger choc ». La scène a été filmée depuis l’intérieur de la voiture mais aussi de l’extérieur grâce à son ami qui était juste derrière. More Pi, le chasseur de tornade dans la voiture, s’est à peine rendu compte de ce qu’il venait de se passer. « Mes oreilles ont commencé à bourdonner » lance-t-il. Sa voiture s’est elle éteinte suite au choc.

Son ami High Risk Chris, était quelques mètres plus loin et a pu filmer l’impact dans le coin de sa caméra. La voiture de More Pi a été immobilisée.

Aux États-Unis, les chasseurs de tornades et de tempêtes sont de plus en plus nombreux mais la pratique est dangereuse. Les tornades, fréquentes dans le centre du pays sont imprévisibles et il arrive parfois de se retrouver coincé face à l’une d’elles qui se déclenche au milieu de la route ou change d’un coup de trajectoire.