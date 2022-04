La gaufre a plus de huit siècles!

Elle n’a ni le même aspect ni le même goût en fonction de l’endroit où elle est confectionnée. À Bruxelles, elle est blonde, légère et saupoudrée de sucre glace (évitez de grâce les cornichonneries de garnitures et autres topings multicolores proposées aux touristes aux abords de la Grand-Place !). À Liège elle se présente plus cuite, plus lourde, mais présente un parfum et une saveur incomparables servie bien chaude, son sucre perlé fondant à l’intérieur.