Valérie Trierweiler livre la routine du couple d’Emmanuel et Brigitte Macron

Valérie Trierweiler a connu les coulisses de l’Elysée lorsqu’elle accompagnait François Hollande entre 2005 et 2014. Dans le cadre d’un podcast pour Podcast Story, elle revient sur la routine matinale du couple présidentiel mais rend également en détail les pièces du bâtiment remarquable. Tout commence par le lever du président : « Il est tôt lorsque le réveil sonne. Jamais après sept heures. Le président a son rituel. La salle de bains jouxte cette chambre aux trois portes. L’une donnant accès à un petit salon, l’autre au large couloir et la dernière à la salle de bains » commence-t-elle en assurant qu’une « feuille de papier de soie glissée à l’intérieur du moindre tee-shirt lui donne l’aspect d’un vêtement neuf ».

Ensuite la couple se retrouve dans la cuisine pour prendre le petit-déjeuner : « comme n’importe quel couple ou presque peut s’installer dans sa cuisine, se préparer un café, ouvrir le réfrigérateur et beurré ses tartines. (…) Les journaux sont déposés sur la table, le président s’en empare et fait la lecture à voix haute des titres pour son épouse. Il s’agace un peu : une fois de plus, la presse ne l’épargne pas », raconte-t-elle.