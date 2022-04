Un acteur de «Plus belle la vie» confirme l’arrêt de la série avant de supprimer son message

Le contrat entre France Télévisions et la maison de production de « Plus belle la vie » arrive à sa fin le 31 décembre 2022. L’équipe de tournage s’inquiète de l’arrêt de la série et de ses conséquences.

Dans la vidéo, l’acteur expliquait : « Comme la série s’arrête, parce que c’est un secret de Polichinelle, j’espère qu’on se retrouvera toujours, qu’on se verra toujours sur les réseaux sociaux, autrement, je vais me sentir un petit peu seul ». Laurent Kérusoré connaît bien la situation autour de la série, il fait partie des premiers personnages de « Plus belle la vie », lancée en août 2004.

Tout le monde attend la confirmation ou non de l’arrêt de la série « Plus belle la vie ». Aujourd’hui, Laurent Kérusoré qui campe le rôle de Thomas Marci depuis plusieurs années a publié une brève vidéo sur Instagram. Dans cette vidéo, l’acteur confirmait l’arrêt de la série. Rapidement après cette publication, la vidéo a été supprimée rapporte Le Parisien.

Les premières informations concernant l’arrêt de la série remontent à février et ont été rapportées par Le Figaro. France Télévisions a rapidement expliqué que le contrat entre eux et la maison de production, Newen France, arrivait à échéance le 31 décembre 2022. « Passée cette date, la fin de Plus belle la vie est donc une possibilité. Mais tout est ouvert et nous étudions plusieurs options », rapportait France Télévisions. Du côté de la maison de production, le directeur général à lui aussi confié que les scénaristes travaillaient sur une fin pour la série si l’arrêt est bel et bien confirmé.

L’arrêt très probable de la série est vécu durement par les téléspectateurs, les acteurs mais également par les techniciens. Il y a quelques semaines, plusieurs membres de l’équipe technique avaient rédigé une lettre publique appelant les « élus et les politiques » à maintenir le programme. La série emploie 600 personnes à Marseille, dont 300 artistes et 300 techniciens et intermittents du spectacle. C’est aussi une excellente vitrine pour le tourisme dans la ville phocéenne.