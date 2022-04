Le temps de mettre le couvert

Contrairement à la fourchette, qui est d’un usage relativement récent dans l’histoire de l’Humanité, le couteau est l’un des ustensiles (on devrait dire « outils ») les plus anciens au monde. La cuillère le suivra, dont quelques exemplaires ont été retrouvés parmi des vestiges de civilisations antiques, notamment en Assyrie. Le premier couteau n’était en réalité qu’un silex bien taillé. Les suivants, en bronze, apparurent dans les cités lacustres, puis les lames se forgèrent dans le fer et enfin dans l’acier. Ont ainsi été retrouvés, en Inde, des couteaux datant d’environ 3.000 ans avant J.-C., en Égypte des couteaux datés de 2.000 ans avant J.-C. et en Grèce, 900 ans avant J.-C. Les Romains, quant à eux, n’hésitèrent pas à en façonner les manches dans de l’os, de l’ivoire ou de la corne.