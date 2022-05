Charlène fait sa première apparition publique après plus d’un an (photos)

Durant plus d’un an, la princesse de Monaco était absente de la scène publique pour des raisons de santé. Charlène de Monaco ne se montrait que par des photos postées sur les réseaux sociaux.

Charlène de Monaco est de retour, entourée de son époux et de ses enfants. Ce samedi 30 avril, la princesse a fait sa première apparition publique après des mois d’absence. Elle était partie en mai 2021 pour l’Afrique du Sud où elle a dû rester plus longtemps que prévu pour des problèmes de santé. Finalement, la princesse a pu rentrer en Suisse puis sur le Rocher pour subir des interventions et pour se reposer.

Des rumeurs ont circulé sur l’état moral de la princesse mais aussi sur un possible pacte avec son époux pour se retirer encore un peu de ses obligations. Mais la princesse vient enfin de faire son retour au Monaco E-Prix, un tournoi automobile. C’est d’ailleurs le pilote belge, Stoffel Vandoorne qui a remporté la première place de la course.