Lambert Wilson, le choix évident pour interpréter De Gaulle

Enfin un biopic ciné sur celui qui est considéré par les Français comme leur plus grand personnage du siècle écoulé, et par d’autres comme l’équivalent de Winston Churchill : il était temps. Car c’était un peu comme si l’ombre du pensionnaire éternel de Colombey-les-Deux-Églises veillait toujours sur sa propre mémoire, un demi-siècle après son entrée définitive dans la légende. Celui qui a osé s’attaquer au « monstre sacré » est Gabriel Le Bomin. Il est l’auteur des formidables « Fragments d’Antonin », sur les séquelles les plus profondes de la Grande Guerre, et du biopic « Nos patriotes », consacré au fameux héros de la Résistance, Mamadou Hady Bah, joué par notre natif de RDC Marc Zinga. Le cinéaste corse voulait un angle d’attaque spécifique, estimant à très juste titre qu’un film, même fleuve, embrassant toute la vie du Général devenu Président n’aurait été que trop réducteur.