Jenifer annonce son retour à la télévision dans un projet inattendu

Il y a quelques mois, Jenifer créait la surprise en annonçant son départ de l’émission « The Voice ». Aujourd’hui elle revient avec une très bonne nouvelle qu’elle s’est empressée de poster sur son compte Instagram ce 4 mai. Elle va faire son retour à l’écran, mais dans une émission très spéciale : Celebrity Hunted. À 39 ans, la chanteuse sera au casting de la deuxième saison et partagera l’aventure avec l’animateur-humoriste Jarry.

Le duo sera en compétition avec d’autres personnes bien connues. À savoir, les vidéastes humoristes McFly et Carlito, et Inoxtag et Michou. Il y aura également le couple Fadily Camara et Hakim Jemili qui a déjà participé à l’émission LOL – qui rit sort. Au vu du casting, cette deuxième saison s’annonce d’ores et déjà hilarante.