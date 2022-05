Florence Foresti pose nue pour annoncer ses prochaines dates de spectacle

L’humoriste revient pour un nouveau one-woman-show et une tournée à travers la France, la Suisse et la Belgique.

C’est le grand retour de Florence Foresti. L’humoriste a fait l’annonce sur les réseaux sociaux de son nouveau one-man-show « Boys Boys Boys » dans une mise en scène plutôt surprenante. Avec beaucoup de charme, Florence Foresti annonce sa tournée avec une photo d’elle en noir et blanc en posant nue dans un lit.

Sur les réseaux sociaux, Florence Foresti partage cette annonce et ne cache pas non plus son excitation à faire son grand retour sur scène. L’humoriste a rapidement reçu un large soutien de ses confrères et de ses fans.