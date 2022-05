France 2 une fois de plus contrainte de changer sa grille de programmation

Cette fois, c’est le feuilleton « Un si grand soleil » qui sera arrêté pendant plusieurs semaines à cause des échéances politiques.

Cette année est particulière pour les programmations télévisées. France 2 a déjà dû repenser de nombreuses grilles cette année avec les élections présidentielles et les émissions sur le sujet. Le premier tour des législatives vient de nouveau bousculer la programmation et forcer France 2 à changer ses modules du matin et de la mi-journée après le « 13 Heures » mais également du soir à partir de 20h35.

Ces nouveaux blocs de débats et d’information, impactent le feuilleton « Un si grand soleil ». La série sera déprogrammée durant trois semaines, du 30 mai au 20 juin. Les deux tours des élections législatives en France ayant lieu les dimanches 12 et 19 juin. Il faut également ajouter à ça la compétition de tennis de Roland-Garros qui a lieu du 22 mai au 5 juin. Mais contrairement à ce qui a été mis en place lors des débats pour la présidentielle, cette fois-ci, France Télévisions ne diffusera pas de contre-programmation en ligne. Les téléspectateurs avaient pu retrouver deux épisodes spéciaux pour patienter la dernière fois.