«Koh-Lanta»: François révèle les raisons de son malaise

L’épisode du mardi 10 mai a fait passer les téléspectateurs du rire avec Bastien à l’inquiétude après le malaise de François. L’aventure avance et les éliminations également, l’étau se resserre et la difficulté est importante.

Après 27 jours sur l’île, François, le sapeur-pompier a montré des signes importants de fatigue et de faiblesse. Une baisse de tension l’a surpris et l’aventurier s’est évanoui sur le campement. Il s’est rapidement relevé mais a admis s’être inquiété et n’avoir rien compris : « Je n’ai rien calculé, je me suis retrouvé sur le cul, je me suis demandé ce qui se passait. Je me suis relevé d’un coup, je n’ai pas trop compris ce qui m’arrivait ». L’aventurier ajoute : « Un petit voile qui se met devant les yeux… Le corps arrive à ses limites physiques. Koh-Lanta c’est un marathon, il faut s’économiser pour aller au bout ».