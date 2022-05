Eurovision 2022: les pronostics à quelques heures de la finale, faut-il s’y fier?

Ce n’est plus qu’une question d’heure avant de découvrir qui succédera au groupe italien Maneskin qui a remporté l’édition précédente du concours.

Cette année, de façon assez exceptionnelle suite à l’actualité, c’est l’Ukraine avec Kalush Orchestra qui mène la danse avec 60 % des pronostics en leur faveur. En deuxième position, la Suède (Cornelia Jakobs, Hold me closer) arrive avec 11 % puis le Royaume-Uni (Samy Ryder, Space Man) en troisième position avec 10 %. Une belle remontée pour les Britanniques qui n’avaient reçu aucuns points l’an dernier.

L’Italie (Mahmood & Blanco, Brividi) et l’Espagne (Chanel, SloMo) se tiennent au coude à coude avec 5 % des pronostics chacun. En dessous, personne ne dépasse les 1 %. La Belgique est en 21ème position tandis que la France arrive en 18ème position avec chacune moins de 1 %. Le grand vainqueur devrait être désigné autour de 1h du matin.

Peut-on s’y fier ?

Les jeux semblent déjà faits à regarder les résultats d’autant plus que les pronostics des bookmakers sont bien souvent justes à quelques exceptions près. Si en 2019, ils avaient réussi à anticiper la large victoire de Duncan Laurence qui représentait les Pays-Bas, les pronostics furent plus laborieux en 2018 et 2017.