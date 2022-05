Marie-Sophie Lacarrau fait son retour aux commandes du 13h de TF1: «Comme si on ne s’était jamais quitté» (vidéo)

Marie-Sophie Lacarrau avait dû se retirer du JT de 13 sur TF1 pendant plusieurs mois à cause de problèmes de santé. Si la journaliste n’a pas tout de suite expliqué les raisons exactes de son absence, elle en a dévoilé un peu plus à quelques jours de son retour. Elle a été touchée par une grave infection, une kératite amibienne, à l’œil à cause d’une lentille de contact contaminée. La journaliste de 46 ans s’est ainsi retrouvée à vivre dans le noir pendant plusieurs semaines.

Pour son retour ce lundi 16 mai, Marie-Sophie Lacarrau a tenu à saluer ses téléspectateurs, d’abord dans un message avant son JT puis en ouverture. La journaliste, qui ne travaille plus avec son prompteur désormais, leur a déclaré en ouverture de journal après le générique : « Bonjour à tous ! Lundi 16 mai, je n’imaginais pas aimer autant, un jour cette date. Je suis vraiment, vraiment ravie de vous retrouver ! ». Marie-Sophie Lacarrau ajoute ensuite : « Et tout de suite, et bien, on reprend donc nos bonnes habitudes, comme si on ne s’était jamais quittés, avec les prévisions météo d’Évelyne Dhéliat (…) Je n’imaginais pas aimer autant, un jour cette date ».