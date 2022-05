Voici le plus grand chien au monde selon le Guinness Book (photos)

L’animal, prénommé Zeus fait 2,10 mètres une fois sur ses pattes arrières et pèse un peu plus de 90kg. Zeus est désormais le plus grand chien au monde selon le Guinness Book. Un record qui n’est pas très surprenant quand la propriétaire se souvient que, déjà à trois mois, l’animal pesait 11 kg.

Zeus vit aux États-Unis avec sa propriétaire Brittany Davis, rapporte le Washington Post. L’Américaine s’est vue offrir le chien en 2020 par son frère, il était déjà le plus gros de la portée. L’animale est très doux et agréable à vivre selon sa propriétaire. Zeus fait un peu plus d’un mètre de haut au garrot, une taille impressionnante qui rafle les records.