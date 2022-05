Bloquée dans un ascenseur lors d’une fuite d’eau, une femme échappe de peu à la mort (vidéo)

Elle s’est retrouvée avec de l’eau jusqu’à la taille, mais a été sauvée in extremis par les pompiers.

Aux alentours de 7h30 la jeune femme de 22 ans quitte son appartement pour se rendre à son travail, rapporte Le Parisien. Elle doit descendre au sous-sol afin de récupérer sa voiture, mais l’ascenseur se bloque. Son frère explique qu’il y avait une fuite impressionnante au niveau du local d’eau général du bâtiment. L’eau est montée jusqu’à sa taille, et les portes se sont coincées. L’étudiante a tenté alors de contacter l’opérateur, « mais l’alarme ne fonctionne pas », précise son frère.

La jeune femme explique au Parisien avoir paniqué : « Je n’ai jamais connu un moment de stress comme celui-ci dans ma vie. Je me voyais partir. Je me voyais mourir. Je commençais à partir en crise ». Elle parvient à trouver du réseau mobile, une chance car la zone n’est habituellement pas couverte. Elle contacte ses frères qui vont rapidement appeler les pompiers pour la faire sortir de là. « Heureusement que j’ai eu quelqu’un au téléphone, une présence. Je me voyais sinon m’évanouir », ajoute-t-elle.