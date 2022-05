Festival de Cannes 2022 : les Dardenne font sensation avec «Tori et Lokita» (vidéos)

Les frères Dardenne sont des habitués du festival de Cannes où ils y ont présenté dix films depuis 1996. Le premier à la Quinzaine des réalisateurs et les neuf autres en compétition, notamment « Le Silence de Lorna » (2008), « Le Gamin au vélo » (2011), « Deux jours, une nuit » (2014) ou plus récemment « Le Jeune Ahmed » (2019). Mais aussi « Rosetta » en 1999 et « L’Enfant » en 2005, qui ont valu à Luc et Jean-Pierre Dardenne deux Palmes d’or.

Ce mardi 25 mai ils étaient de retour sur la Croisette avec leur neuvième long métrage présenté en compétition. Le récit de « Tori et Lokita » raconte la clandestinité de deux jeunes exilés au lien indéfectible qui viennent s’installer en Belgique. Sous les longues minutes d’applaudissements du public, les frères Dardenne ont déclaré : « Ce film c’est pour tous les Tori et Lokita qui se trouvent en Europe. C’est pour continuer à exiger qu’on change les lois dans les pays européens pour l’accueil des migrants et particulièrement des jeunes exilés ».