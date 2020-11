Quand Burger King fait de la pub… pour les fast-foods concurrents

Alors que le reconfinement est de rigueur, les fast-foods sont bien évidemment fermés, si ce n’est pour des commandes à emporter. Pour survivre, les enseignes redoublent d’effort pour inciter les clients à venir chez elles. Pourtant, Burger King a fait un choix étonnant : celui de faire une campagne publicitaire… pour ses concurrents directs. Une stratégie qui, contrairement aux apparences, peu s’avérer payante.

« Pour une fois, on ne rigole pas »

C’est ainsi que les lecteurs du Journal du Dimanche ont pu voir une page entière achetée par Burger King pour y figurer en grand « Commandez chez McDo ». Et d’ajouter juste en-dessous : « On n'aurait jamais pensé vous demander ça un jour. Tout comme on n'aurait jamais pensé vous encourager à commander chez KFC, Quick, O'tacos, Domino's Pizza, Subway […] et tous les autres restaurateurs indépendants qu'on ne peut malheureusement pas citer ici. Bref, chez tous nos confrères de la restauration (rapide ou moins rapide) ».