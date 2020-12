La famille royale britannique va s’agrandir: Zara Tindall, petite-fille de la Reine, est enceinte

Alors que la princesse Eugénie attend un enfant pour le début de l’année prochain, la famille royale d’Angleterre devrait s’agrandir encore plus prochainement. En effet, Zara Tindall, fille de la princesse Anne et donc petite-fille de la reine Élizabeth II, est également enceinte, rapporte RTL.

C’est le mari de la cavalière, le joueur de rugby Mike Tindall, qui a annoncé la bonne nouvelle dans un podcast qu’il co-anime, « The Good, The Bad & The Rugby ». « Cela a été une bonne semaine pour moi, j’ai eu une petite échographie la semaine dernière – le troisième Tindall est en route », a-t-il tout simplement déclaré.

Il s’agira donc du troisième enfant de Zara et Mike Tindall, déjà parents de deux filles : Mia Grace, âgée de six ans et Lena Élizabeth, deux ans. La naissance du bébé est prévue pour l’été prochain.