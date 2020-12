La famille royale a assisté au traditionnel concert de Noël, Emmanuel et Éléonore ont offert une petite représentation (photos)

Coronavirus oblige, le traditionnel concert de Noël a eu lieu en petit comité, mercredi. Le roi Philippe et la reine Mathilde ont donc assisté, en compagnie de leurs enfants Élisabeth, Gabriel, Emmanuel et Éléonore, à un concert donné par la chorale belge Scala, composée exclusivement de voix féminines. Albert II et Paola n’étaient pas présents cette fois, ni aucun autre membre de la famille royale, à cause du coronavirus évidemment.

Mais en plus de cela, les deux plus jeunes enfants de la famille royale, Éléonore et Emmanuel, ont tous les deux joué un petit morceau de musique, elle au violon et lui au saxophone.

Le concert sera rediffusé ce dimanche 20 décembre en télévision, à plusieurs moments de la journée.