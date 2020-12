L’improbable amitié entre Dorian de «Koh-Lanta» et Miss France 2021: «On s’est tout de suite trouvés»

Et ce n’est pas le seul point commun qu’ont ces deux-là. « Dorian est un Caennais et comme quoi, à Caen, on a de sacrées pépites », raconte Amande Petit à nos confrères. Elle explique ensuite comme ils se sont rencontrés et ce qui a même poussé la jeune femme à être invitée à l’anniversaire de l’aventurier : « On s’est retrouvé à plusieurs reprises dans des interviews avec la presse. C’est formidable car on ne défendait pas le même projet, mais nous avons les mêmes valeurs : l’ambition, le dynamisme et la positivité. On s’est tout de suite bien trouvés ».

« C’est une pépite cette fille » La toute récente Miss France 2021 a dévoilé qu’elle avait encouragé son ami lors de la finale de « Koh-Lanta » : « Dorian est toujours fun et garde le sourire. Je l’ai extrêmement soutenu dans ‘Koh-Lanta’ : lorsqu’il était à la course d’orientation, je démarrais l’aventure Miss France et j’étais devant mon écran. Je suis hyper fière de son parcours ». Ils se sont rencontrés une première fois, puis ont partagé d’autres moments : « On a partagé un moment sportif ensemble avec notamment une tyrolienne géante, et il m’avait même lancé le défi de réaliser un saut à l’élastique si je remportais Miss France. J’espère qu’il a oublié ce pari ! » >Miss France 2021 : enquête ouverte après les tweets antisémites visant Miss Provence Télé-Loisirs épinglé également le commentaire de Dorian sur la victoire de son ami : « Je suis tellement content pour elle, c’est fou ce qui lui arrive, mais c’est tellement mérité. Sincèrement, c’est une pépite cette fille, elle est trop cool ». Prochaine étape pour les deux amis, participer à une nouvelle saison de « Koh-Lanta » ?