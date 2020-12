Le bourgmestre d’Awans fait le buzz pour Noël en se prenant pour Hugh Grant (vidéo)

Certains bourgmestres ne manquent pas d’imagination. À Awans (province de Liège), le bourgmestre Thibaud Smolders s’est amusé pour souhaiter un joyeux Noël à ses citoyens, en reproduisant une scène culte du film tout aussi culte « Love Actually ».

Thibaud Smolders a donc publié une vidéo sur son compte Facebook, où on le voit danser sur la chanson « Jump (For My Love) », exactement comme Hugh Grant dans la comédie romantique. Tout y est, de la tenue au déhanché, comme vous pouvez le voir dans les images ci-dessous.