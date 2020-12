«N’oubliez pas les paroles»: le choriste Fabien explique les raisons de sa longue absence à l’écran

Opération chirurgicale, maladie, etc. : Nagui et son équipe ont alimenté, pendant plusieurs jours, les rumeurs sur l’absence de Fabien Haimovici, le choriste bien connu de « N’oubliez pas les paroles ». Mais si ça les amusait beaucoup, les téléspectateurs, eux, n’avaient pas encore eu droit à la raison officielle de la disparition à l’écran, pendant plus d’une semaine, de Fabien.

Alors qu’il est de retour depuis quelques jours dans l’émission, le choriste français vient de donner des explications à Télé Loisirs. En réalité, il n’était ni malade, ni à l’hôpital, mais bien en répétition avec un chanteur connu. « Certains pensaient que j’étais malade, mais non : j’étais parti faire une répétition avec Bénabar ! », a dévoilé Fabien, content de voir qu’il a manqué aux fans de l’émission : « Ça fait plaisir ! Ça flatte un peu l’ego. C’est agréable de se sentir aimé et de manquer aux gens ».

Et finalement, malgré l’impression que les téléspectateurs ont eu, le choriste n’a été absent qu’une seule journée. « Certains ont l’impression que je me suis absenté longtemps, mais il faut savoir que c’était juste le temps d’une journée de tournage. Comme on tourne 14 émissions en une journée, en bout de course, ça faisait un peu plus d’une semaine d’absence à l’antenne », a détaillé Fabien, qui programme déjà de repartir en tournée avec Bénabar.