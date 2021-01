Sylvie Vartan ciblée par les critiques après sa dernière apparition: «Il faut qu’elle arrête la chirurgie c’est catastrophique»

Samedi dernier sur France 2, André Manoukian et Laury Thilleman présentaient « La fête de la chanson française ». Si l’émission avait pour but de soutenir les artistes, durement touchés par la crise sanitaire. À cette occasion, de nombreux chanteurs avaient été invités tels que Pascal Obispo, Amel Bent, Camelia Jordana, Vianney, Patrick Bruel et Sylvie Vartan. Via la présence de l’ex-femme de Johnny Hallyday, les artistes souhaitaient rendre hommage au Taulier, disparu en 2017, rapporte Sudinfo.

Mais ce qui a particulièrement marqué les téléspectateurs était… le visage de Sylvie Vartan. En effet, elle est apparue gonflée, comme si elle venait de subir des injections de botox. Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont déchaînés, critiquant l’opération de chirurgie esthétique de la chanteuse.

« Je regarde France 2 en ce moment, et je viens de voir Sylvie Vartan, Comment dire… Elle ressemble à Hulk ! Quelle horreur ces chirurgies soi-disant esthétiques ! J’ai toujours trouvé magnifique Sylvie Vartan. Aujourd’hui, elle est constituée de plus de silicone qu’autre chose… C’est triste. Pourtant vieillir fait partie de la beauté de la vie », « Bon dieu Sylvie Vartan a été piquée par un essaim de guêpes », « Ah mon Dieu Sylvie Vartan faut qu’elle arrête la chirurgie c’est catastrophique si elle force ça va péter de partout dommage de s’enlaidir », « Donnez-moi le nom du chirurgien esthétique de Sylvie Vartan svp que je n’y aille jamais !! », « Il y a Mickey Rourke qui se fait passer pour Sylvie Vartan sur France 2 là », pouvait-on notamment lire.