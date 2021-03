PPDA riposte aux accusations de viols dans «Quotidien»: «Des inventions totales et absolues»

PPDA confie d’abord qu’il a appris la nouvelle de son accusation via une publication du Parisien, jeudi dernier, sans en avoir été prévenu auparavant. « Résumer ma position en quelques lignes m’a paru insupportable. J’ai renvoyé à mon avocat qu’il m’a fallu trouver dans l’urgence. On a fait un communiqué sur le moment », dit-il.

A propos de sa première rencontre avec Florence Porcel, il confirme que cela s’est fait suite à une lettre que l’écrivaine lui avait envoyé pour parler d’écriture, lui-même étant aussi auteur. « C’était une lettre très gentille et admirative qui ne parlait pas de télévision, mais que de livres. Je lui ai fixé un rendez-vous, et je l’ai vue un quart d’heure ou vingt minutes […]. Ça s’est très bien passé, de manière professionnelle et cordiale. Le lendemain, elle m’a envoyé une série de poèmes. J’ai senti que j’avais un peu troublé cette jeune femme, mais pas davantage ». Mais PPDA l’affirme haut et fort : « Il ne s’est rien passé ». « J’ai dû voir cette femme cinq ou six fois maximum en 17 ans. Elle m’a beaucoup écrit, à sa demande, en permanence. Elle m’a demandé des services, de lui donner des interviews. Elle m’a demandé si je pouvais l’aider car elle avait un CV à faire circuler. J’ai beaucoup rendu service. Je ne pensais pas qu’un jour la foudre allait me tomber dessus ».