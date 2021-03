Quand Omar Sy s’est ridiculisé devant Tom Hanks (vidéo)

Jimmy Fallon exprime tout l’intérêt qu’il a pour Omar Sy surtout depuis qu’il l’a vu dans son rôle dans « Intouchables ». Ils remontent ensemble sa carrière en passant par le « SAV » animé avec Fred Testot, puis enfin les projets américains auxquels Omar Sy a participé à savoir « Jurassic World » et « Inferno ».

Omar Sy était l’invité de Jimmy Fallon lors de son « Tonight Show » aux États-Unis. L’acteur français devait parler de la série « Lupin ». La série est diffusée sur Netlfix et dont la bande-annonce pour la deuxième saison vient de sortir. Pour présenter Omar Sy au public américain, Jimmy Fallon et l’acteur revoient ensemble le parcours de ce dernier.

Lors du tournage d’« Inferno » à Venise

Il raconte d’ailleurs une anecdote à propos du tournage d’« Inferno » à Venise avec la star Tom Hanks. « C’était mon premier jour sur le plateau, j’étais très nerveux. Je devais conduire Tom Hanks sur un bateau, il faisait la cascade lui-même. Je reste calme. Je me dis : « Ne le blesse pas. Qui veut blesser Tom Hanks, c’est un trésor international. Sois très prudent ». J’étais concentré, on a fait la scène. Tout se passe parfaitement, aucun problème. J’étais soulagé, j’ai fait un pas en arrière… et je suis tombé dans l’eau ».