Une chanson refusée à l’Eurovision (vidéo)

Voilà quelques jours que le groupe biélorusse, censé représenter le pays à l’Eurovision, est banni par le Comité du concours. La chanson en question s’intitule « Je vais t’apprendre » et est une critique des mouvements s’opposant au gouvernement. En quelques heures, la chanson considérée comme une ode au président, postée sur le site de l’Eurovision a cumulé 6.000 likes mais surtout 40.000 dislikes. La vidéo a été supprimée par le comité, la jugeant trop politique. Elle racontait notamment comment rester dans les rangs et ne pas faire de vagues. Pour certains Biélorusses, cette chanson était inacceptable. Interviewée par la RTBF, une jeune femme explique : « Il faut refuser la participation de ce groupe à l’Eurovision. C’est irrespectueux pour la population ».

Galasy ZMesta, le groupe auteur de la chanson, ont toujours été des défenseurs du régime. Sur le site, les membres ont déclaré qu’ils ne « pouvaient pas rester indifférents » quand des manifestants « sont en train de briser le pays que nous aimons et dans lequel nous vivons ». Depuis cet été, des protestations importantes ont lieu dans le pays. La réponse de la police a été violente en arrêtant et en torturant des manifestants. Certaines figures des mobilisations ont dû s’exiler.

Si le Comité de l’Eurovision a refusé cette chanson, c’est aussi parce qu’il veut plus de garanties que les compétiteurs ne seront plus persécutés pour leurs opinions politiques. D’autres chansons ont été bannies du concours de l’Eurovision. En 2009, la chanson « We Don’t Wanna Put In » proposée par la Géorgie. La chanson faisait suite à la guerre avec la Russie et ne cachait pas ses références à propos du président russe, Vladimir Poutine. La Géorgie n’a pas voulu changer les paroles et s’est retirée de la compétition.