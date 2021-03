Michel Drucker annonce son retour dans «Vivement dimanche» assis sur son vélo (vidéo)

« La télé, c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas » annonce le présentateur de France 2 dans un spot posté sur le compte Twitter de la chaîne. Après avoir frôlé la mort en septembre, Michel Drucker, 78 ans, se sent prêt à reprendre la route de la télévision. Sur Europe 1 face à Philippe Vandel, Michel Drucker s’inquiète : « J’espère que les téléspectateurs ne vont pas me trouver trop changé dimanche ».

L’homme revient de loin et le dit lui-même : « J’ai cru que je n’allais jamais revenir ». Depuis septembre, Michel Drucker a subi un triple pontage coronarien puis à failli voir sa jambe coupée à cause d’une infection bactérienne.

C’est l’annonce des dirigeants de France Télévision, lui assurant qu’ils lui gardaient sa place, qui l’a aidé à tenir. Il ajoute : « À mon âge normalement on est à la retraite dans n’importe quel secteur depuis longtemps ». Mais pour Michel Drucker, « la télé, c’est (sa) vie ».

La prochaine émission de « Vivement dimanche » sera tournée ce mercredi 24 mars pour être diffusée ce dimanche 28 mars. Sur les canapés rouges, ses humoristes habituels l’accompagneront dont Gad Elmaleh, Anne Roumanoff ou Laurent Gerra.

Un livre à sortir

Michel Drucker a aussi écrit un livre durant ces six derniers mois. « Ça ira mieux demain » retrace ces mois d’hospitalisation et de crainte pour sa vie. Il sortira fin avril. En attendant, Michel Drucker fait part de son nouveau quotidien à l’AFP : « une heure et demie de sport le matin et sieste l’après-midi ».