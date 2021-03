Agacé par des touristes en safari, un éléphant se met à courir après eux (vidéo)

En safari dans le parc national de Yala, au Sri Lanka, ces touristes ont eu la peur de leur vie. Alors qu’ils roulaient en jeep depuis quelques minutes derrière un éléphant sur un sentier du parc, l’animal s’est brusquement retourné, visiblement agacé. Et il s’est mis à courir en direction du véhicule où se trouvait le groupe de touristes.

Paniqués, ces derniers ont enclenché la marche arrière de la voiture le plus rapidement possible. Mais l’éléphant se rapprochait à toute vitesse du véhicule, et l’a pourchassé pendant près de 30 secondes. Le pachyderme a finalement arrêté sa course folle, tout en restant à proximité des touristes pour s’assurer qu’ils ne recommenceraient pas.