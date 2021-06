Pascal Praud refuse de faire vacciner son fils et se fait moquer par son chroniqueur (vidéo)

En France comme en Belgique, les campagnes de vaccination massive sont en marche. Pas assez rapides pour certains, risquées pour d’autres, le sujet fait débat. Dans l’émission « L’heure des Pros » animée par Pascal Praud, deux experts étaient invités pour en discuter : le professeur Alain Fischer et le médecin Martin Blachier. les deux experts sont intervenus pour faire part de leurs inquiétudes à propos de la campagne de vaccination en France. Ils estiment que pour atteindre un niveau d’immunité suffisant pour un « retour à la vie normale », les campagnes doivent être plus fortes.

Pascal Praud ne veut pas faire vacciner son fils

Pendant l’émission, Pascal Praud, habitué aux débats houleux, va faire part de ses convictions sur la vaccination. Pour les deux experts présents, bien que les Français soient en train de relever la manche pour recevoir leur vaccin, les chiffres sont encore trop bas pour rencontrer les exigences d’une immunité collective.

Pascal Praud va les confronter à son point de vue en prenant l’exemple de sa famille et notamment de son fils de 15 ans : « Je suis parent, j’ai un gosse de 15 ans chez moi. Il n’a aucune probabilité de mourir du Covid. Nous sommes d’accord ? Si je le vaccine, il y a un risque. Objectivement. Il n’y a pas de gosses de 15 ans qui meurent du Covid, mais si vous le faites vacciner, il y a un risque. Il est infime, mais il existe. Moi, je vous le dis, je n’ai pas forcément envie de le prendre ».

À partir de 21 minutes dans la vidéo.

Un risque parmi d’autres

L’animateur a donc peur des risques du vaccin et les supplante au risque de contracter le virus. Cette réflexion va provoquer la moquerie d’un de ses chroniqueurs, Laurent Joffrin. Ce dernier explique qu’il n’est pas d’accord avec cette façon de jauger les risques et lui répond : « Surtout, ne traversez plus la rue parce que c’est dangereux. Faites gaffe » annonce-t-il. Visiblement agacé par l’argumentaire de Pascal Praud, Laurent Joffrin ajoute que le vaccin est nécessaire pour faire disparaître ce virus et que c’est un geste civique.

À rappeler que si les décès des plus jeunes contaminés par le virus sont plus rares, il n’en reste pas moins que le virus provoque de nombreux effets à long terme encore mal connus. Plusieurs mois après le rétablissement des personnes, les symptômes de difficultés respiratoires sont persistants.