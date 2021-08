Vincent Lagaf’ fait un retour surprise sur TF1

Voilà six ans que l’animateur n’avait plus été présent sur la chaîne. Cela remonte à son flop en 2015 avec l’émission « Boom : Gagner ne tient qu’à un fil ! ». Mais cette année, Vincent Lagaf revient, et cette fois dans un épisode d’une série. Ainsi, Vincent Lagaf’ sera de nouveau visible dans un épisode de « Camping Paradis » et donnera la réplique à Laurent Ournac.

Dans l’épisode en question, Vincent Lagaf’ jouera le rôle de Jo Narboni, un directeur de cirque qui a du mal à reconnaître ses problèmes financiers et les manques à gagner de son cirque. Pendant ce temps-là, sa femme et son fils tenteront de monter un projet pour moderniser le cirque, qui ne sera pas au goût de Jo Narboni.