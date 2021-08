«Koh-Lanta»: comment Sam a joué le grand jeu pour intégrer le casting de l’émission

En effet, pour convaincre la production, Sam n’a pas hésité à sortir le grand jeu tout simplement en démarrant un feu dans le hall d’hôtel lors des castings. Sam Haliti a réussi à convaincre la production en montrant qu’il maîtrisait l’étape essentielle de la survie. Ainsi, celui qui adorait Claude et Teheiura a pu, lui aussi, se lancer dans l’aventure et se rendre sur les îles Fidji.

Pour cette nouvelle émission, Sam Haliti assure : « Je veux gagner le plus d’immunités possible et devenir l’aventurier type ». Un objectif important donc. Espérons seulement que cette fois, le retour à la réalité ne sera pas trop dur. Sa notoriété nouvellement acquise avait été un poids pour Sami Haliti qui avait demandé qu’on le « laisse tranquille et qu’on (l’)oublie un peu » à la fin de la diffusion de l’émission.