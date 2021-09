Voici la plus moche des «maisons moches de Belgique» (vidéo et photos)

L’architecte a souhaité recenser le paysage architectural de la Belgique et n’a pas pu s’empêcher de relever les bâtiments les plus « moches ». Le Nieuwsblad est allé à la rencontre du couple. Pour Paul et Francine, l’annonce les a fait sourire et c’est aussi une petite fierté pour eux de retrouver leur maison sur la couverture du livre. « Nous lui avons donné l’autorisation de prendre notre maison en photo. On s’en fiche, et d’ailleurs, j’en suis assez fier » explique Paul Vanbrabant.

Pas vexés de voir leur maison jugée comme la plus « moche », Paul et Francine expliquent l’histoire de cette habitation : « Cette maison correspondait à notre budget. Au départ, je n’étais pas très enthousiaste. Mais c’est une de nos filles et plusieurs autres personnes qui nous ont donné envie de l’acheter. Nous avons décidé et c’était à nous. Après presque 30 ans, ma femme et moi aimons toujours autant vivre ici. Et non, l’intérieur n’est pas dans le style japonais ». Avec des encadrements de fenêtre imposants et ses toits en pagode, la maison présente en effet un style particulier pour la région.

L’architecte est aussi allé à la rencontre du couple pour discuter de cette maison peu commune. Hannes Coudenys ajoute : « Il n’a donc pas été difficile de les convaincre de mettre leur maison en couverture. Par ailleurs, plusieurs lecteurs m’avaient déjà signalé cette maison. Idéal pour mettre en couverture de mon livre qui fête son dixième anniversaire ». Au delà du livre, une page Facebook recense aussi ces bâtiments jugés « moches ».