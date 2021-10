Pourquoi les frites du McDo ont un Nutri-Score B ?

Depuis l’été dernier, McDonald’s a adopté l’indice du Nutri-Score. La qualité nutritionnelle de ses produits est donc désormais évaluée selon l’échelle habituelle, qui va de A (très bon) à E (très mauvais). Sans surprise, les salades et les fruits de McDo sont classés A, alors que ses principaux burgers dégringolent dans le classement : C pour le hamburger, D pour le cheeseburger… Mais ce qui peut surprendre, c’est que les frites sont classées B, soit un résultat relativement bon. Pour savoir comment cela était possible, Le Parisien a interrogé le fondateur du Nutri-Score, Serge Hercberg.

Un score juste mais…

Pour expliquer cela, l’épidémiologiste de la nutrition précise que sous leur forme brute, les frites du McDo n’ont pas une si mauvaise fiche nutritionnelle. « Sur le site de McDonald’s France, on peut noter que les frites contiennent, après cuisson (pour 100 g), peu de graisses saturées (1,3 g), très peu de sucres (0,3 g), une quantité modérée de sel (0,47 g), un peu de fibres (3,5 g) et de protéines (3,4 g). Les frites ont donc une composition nutritionnelle correcte », juge-t-il, tout en précisant qu’elles « sont cuites dans un mélange d’huile de colza et de tournesol (qui contient moins de 12 % d’acide gras saturés) ». A noter d’ailleurs que les frites de KFC sont elles aussi notées B.