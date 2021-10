La poupée de la série «Squid Game» est installée dans un parc à Séoul

Younghee, la poupée géante de quatre mètres de haut de « Squid Game » a été installée dans un parc olympique la capitale sud-coréenne. Ce n’est pas tout à fait la poupée de la série, mais une réplique qui est à Séoul. Depuis son installation, les fans se pressent pour aller la voir et s’amusent à rejouer les scènes de la série. Certains poussent même jusqu’à se présenter avec le survêtement vert des personnages, et tentent alors de fuir la grande poupée sans être remarqué. Mais il est aussi possible d’aller voir Younghee seulement pour la prendre en photo, bien entendu.

La véritable poupée de la série est elle placée dans le parc d’un musée.