Koh-Lanta: Teheiura poussé à la tricherie? Sa famille le soutient massivement

Ce qui est certain en tout cas pour Teheiura, c’est que sa famille est derrière lui et le soutient, ainsi que d’autres candidats de l’émission. Cédric, son beau-frère s’est confié au journal 20 minutes. Pour lui, Teheiura a été poussé à la tricherie : « Vos coéquipiers vous poussent depuis le début de l’aventure à aller chercher de la nourriture auprès des locaux. Malgré la faim, vous refusez sans cesse. Un jour, vous voyez une personne qui se trouve en avoir. Qu’auriez-vous fait ? Vous auriez pris la nourriture pour la manger intégralement, sans la partager et sans le dire. Teheiura est quelqu’un d’honnête à l’extrême ».

Cédric explique aussi les motivations derrière la décision de Teheiura de partager la nourriture plutôt que de la manger dans un coin et d’admettre sa tricherie : « Il a préféré la partager puis le reconnaître à l’équipe de production qui n’avait aucune preuve. Il aurait ainsi tout simplement pu nier et continuer l’aventure. Il a préféré assumer devant des millions de personnes et sortir du jeu. Ceci pour rester en phase avec ses valeurs. J’ai rarement vu un choix aussi courageux et intègre ».

Selon Le Parisien, Teheiura aurait partagé sa pitance avec deux autres candidats : Sam et Claude. Cependant d’autres noms ont fuité dès le mois d’août. Pourtant aucun autre candidat ne s’est annoncé pour avoir effectivement bénéficié de la nourriture rapportée par Teheiura.