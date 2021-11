«Koh-Lanta»: Alexandra revient sur la tricherie de Teheiura

« J’étais à la fois surprise et triste », a raconté Alexandra à TV Mag ce 23 novembre. Elle convient que les conditions de survie étaient « particulièrement difficiles » pour ce « Koh-Lanta : la Légende » mais « cela m’a fait de la peine qu’il craque », a-t-elle confié. Comme tous les autres aventuriers (et la plupart des téléspectateurs), Alexandra a toujours eu beaucoup d’estime pour le candidat polynésien : « Teheiura est un aventurier que j’apprécie et que j’admire. C’est vraiment quelqu’un de gentil, attentionné et qui pense aux autres ».

De son côté, Alexandra a elle aussi quitté l’aventure, mais pas pour tricherie évidemment. Elle a été éliminée lors d’un dernier duel avec Christelle, et a rejoint la résidence du jury final.Elle ne gagnera donc pas « Koh-Lanta » une deuxième fois, après sa victoire dans l’édition « Les 4 Terres ».

À nos confrères français, Alexandra a d’ailleurs confié ce qu’elle avait fait de ses 100.000 euros : « D’abord, j’ai mis pas mal d’argent de côté pour mes deux filles. Ensuite, j’en ai donné une partie pour l’association Bertrand-Kamal. Et nous nous sommes fait plaisir, en famille, en partant en vacances l’été dernier ». L’aventurière a aussi ajouté qu’elle avait quitté son emploi, pour se reconvertir en assistante maternelle.