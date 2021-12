Le réalisateur de «Squid Game» annonce une seconde saison plus sombre que la précédente

Rejoindre le camp du mal ?

Gi-hun sera-t-il forcé à prendre des décisions importantes ? « L’agent masqué est un ancien gagnant et il a rejoint (le camp du mal). Il est comme Dark Vador. Certains deviennent des Jedi et d’autres des Dark Vador, n’est-ce pas ? Je pense que Gi-hun va devoir traverser un moment difficile, comme un test » déclare Hwang Dong-Hyuk. Le réalisateur confie être déjà en train de réfléchir à la suite à donner à la première saison : « Je suis en train de planifier le process. Mais je pense qu’il est trop tôt pour dire quand et comment ça va se faire. Mais je vous promets : Gi-Hun sera de retour et fera quelque chose pour le monde ».