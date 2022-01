«Espèce de connard»: Joe Biden a insulté un journaliste (vidéo)

Une heure environ après l’incident, le président a appelé le journaliste visé par l’injure, pour l’assurer qu’il n’y avait « rien de personnel » dans sa réaction, qui avait surpris et suscité une avalanche de critiques. Interrogé par un journaliste de Fox News, la chaîne préférée des conservateurs, sur la possibilité que l’inflation constitue un handicap politique, le dirigeant, s’exprimant dans sa barbe mais sans quitter la table, a commencé par répondre ironiquement: « C’est un grand atout. Plus d’inflation ». Et de lâcher ensuite, pensant peut-être avoir son micro éteint: « Espèce de connard ».

L’insulte («What a stupid son of a bitch») est par la suite apparue telle quelle dans la transcription de la réunion envoyée lundi soir par la Maison Blanche. Ce dérapage est un nouveau signe de la nervosité du démocrate de 79 ans, confronté à une cote de popularité anémique et qui peine à relancer sa présidence. L’inflation, à un niveau inédit en 40 ans, affecte particulièrement les Américains à moins de dix mois des élections de mi-mandat, qui s’annoncent particulièrement compliquées pour les démocrates.