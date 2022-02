Le rappeur Snoop Dogg poursuivi pour viol La star américaine fait l’objet d’une plainte.

Belga Image

Par la rédaction Publié le 11/02/2022 à 13:04 Temps de lecture: 2 min

Snoop Dogg est poursuivi par une ancienne choriste qui affirme avoir été victime de trafic sexuel et d’agression sexuelle de la part du rappeur et d’un de ses associés. Selon l’action en justice, une médiation privée a été tentée mardi et mercredi matin. L’avocat de la plaignante a déposé une plainte auprès du tribunal fédéral de Los Angeles immédiatement après l’échec des négociations.

Les incidents seraient survenus en 2013 et impliquent Snoop Dogg – de son vrai nom Calvin Broadus – et d’autres rappeurs. Dont Don « Magic » Juan, né Donald Campbell.

Selon le procès, en mai 2013, Jane Doe, qui travaillait et se produisait avec Snoop Dogg, et un ami ont assisté à un spectacle du rappeur. Campbell, ami de Snoop Dogg, aurait proposé à Jane de l’emmener chez lui mais la jeune femme a demandé à rentrer chez elle.

Elle s’est endormie dans la voiture qui devait normalement la ramener chez elle et s’est réveillée peu avant d’arriver au domicile de Campbell. Elle était épuisée et s’est endormie chez lui, avant d’être réveillée vers 4 heures du matin, selon la plainte, par Campbell qui lui faisait des attouchements. L’homme l’aurait ensuite emmenée au studio de Snoop Dogg lui disant qu’il voulait la voir pour l’embaucher.

Au studio, Doe s’est rendue à la salle de bain pour des maux d’estomac, mais Snoop Dogg a ouvert la porte de la salle de bain pendant qu’elle était aux toilettes, puis est entré et a fermé la porte derrière lui, selon le procès. Il l’aurait forcée à lui faire une fellation. Craignant pour sa sécurité et sa vie, elle a obtempéré, dit le procès.

L’inconnue affirme dans son procès qu’elle n’a pas été embauchée par la suite parce qu’elle n’a pas donné à Broadus une fellation « de plein gré et avec enthousiasme ». Elle affirme également qu’elle souffre de divers maux depuis les événements, notamment d’anxiété, de stress post-traumatique, de dépression, de cauchemars, de troubles du sommeil, de maux de tête et de détresse émotionnelle.

L’action en justice vise à obtenir des dommages et intérêts d’un montant qui sera déterminé lors d’un procès devant jury.

Snoop Dogg est prévu au programme de la mi-temps du Superbowl, un des plus grands shows américains, ce week-end.