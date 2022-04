Anniversaire du Roi: retour en images sur une année marquante pour la famille royale

Le roi Philippe fête aujourd’hui ses 62 ans. Depuis 8 ans, le monarque est à la tête de la famille royale belge mais aussi du pays. Cette année a été marquée par des événements heureux mais aussi difficiles pour la famille et le pays.

Comme il est de tradition, à chaque anniversaire d’un membre de la famille royale, le Palais diffuse un nouveau portrait du monarque. La photo en question cette année a été prise au début du mois au Château de Laeken. Le début d’année est resté marqué par la pandémie et le confinement, mais plusieurs événements ont eu lieu. La fille aînée du Roi qui terminé son service militaire et fêté ses 20 ans cet été prend au fur et à mesure sa place aux côtés de son père pour représenter le pays.

Présent sur le terrain

L’été 2021 a été marqué par les tragiques inondations qui ont frappé le pays. Suite à ce drame qui a encore aujourd’hui de nombreuses conséquences, le Roi s’est rendu sur le terrain, accompagné de son épouse. Des images marquantes pour le pays qui s’est retrouvé dans une situation historique et dramatique. Le roi Philippe a d’ailleurs été vu très émus au moment des hommages.