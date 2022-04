Coline Berry sort du silence après sa condamnation pour diffamation et dénonce un guet-apens La fille de Richard Berry accuse l’acteur et Jeane Manson de viol et d’agressions sexuelles sur mineur. À l’issue d’un premier procès, Coline Berry a été condamnée pour diffamation.

Par la rédaction Publié le 16/04/2022 à 10:45 Temps de lecture: 3 min

La famille Berry est secouée depuis l’an dernier après que Coline Berry a porté plainte contre son père pour « viols et agressions sexuelles sur mineur de moins de 15 ans par ascendant et corruption de mineur ». Les faits auraient eu lieu entre 1984 et 1985. Coline Berry ajoute que la compagne de l’époque de Richard Berry, Jeane Manson a participé à ces abus.

Ces dénonciations se sont soldées pour Coline Berry en un procès pour diffamation lancé par Jeane Manson. La fille de Richard Berry a été condamnée devant le tribunal d’Aurillac le vendredi 1er avril. L’audience a été particulièrement tendue. Pascal Louange, l’actuelle compagne de l’acteur a giflé Coline Berry en pleine audience. Coline Berry a finalement été condamnée à une amende de 2.000 euros pour diffamation et à régler 20.000 euros de dommages et intérêts à Jeane Manson. À la fin de l’audience, elle a déclaré avec son avocate qu’elles n’en resteraient pas là.

« Un grave coup porté »

Deux semaines après, l’avocate de Coline Berry a été contactée par Gala pour connaître son état d’esprit après cette décision. L’avocate de Coline Berry, Maître Karine Shebabo a déclaré : « On a fait appel. On a récupéré toute notre énergie encore disponible pour continuer ce combat. Nous avons des moyens juridiques qui tiennent la route à mon sens […] On a toujours espoir que justice soit rendue. (…) C’est ce que ça coûte aujourd’hui en France de dénoncer son père abuseur ». L’avocate estime que ce jugement est une « invitation à se taire » mais surtout que la décision est « un grave coup porté à toutes les victimes de violences sexuelles ».

Coline Berry a aussi décidé de s’exprimer via une story postée sur Instagram. Elle écrit : « Pendant plus de deux heures, j’ai subi les calomnies du ’clan’, organisé autour de mon père, pour tenter de discréditer ma personne, ma mère, la famille que j’ai construite. Rien ne nous a été épargné : mythomanie, alcoolisme, folie, même antisémitisme. Tout était bon pour tenter de me faire passer pour quelqu’un qui ne sait pas ce qu’il dit et faire pression sur une enquête pénale en cours. Il a même été décidé dans la soirée de me frapper, dans un guet-apens organisé, pour être sûr de m’intimider encore et physiquement cette fois. Le tout dans un déni absolu des règles. Ces méthodes sont abjectes. […] Attaquée par le bras armé de mon père, j’irai jusqu’au bout. Je me battrai pour moi, ma famille et toutes autres victimes que l’on continue de vouloir faire taire, car il n’y a qu’une vérité et ils la connaissent aussi bien que moi ».