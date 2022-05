«Friends»: l’acteur Mike Hagerty est décédé

Nouveau deuil pour la série « Friends » qui vient de perdre un de ses membres. Après le décès du célèbre Gunther (James Michael Tyler) en octobre 2021, c’est le concierge de l’immeuble Mr. Treeger (Mike Hagerty) qui disparaît. Ce 6 mai, la famille de l’acteur a annoncé sur Instagram son décès à l’âge de 67 ans.

Via un court communiqué, Ses proches annoncent la triste nouvelle : « C’est avec une grande tristesse que la famille de Michael G. Hagerty a annoncé son décès hier à Los Angeles. Son personnage attachant, son amour pour sa ville natale et sa famille, ont été la pierre angulaire de sa vie. Mike, mari dévoué, laisse derrière lui sa femme Mary Kathryn, sa sœur Mary Ann Hagerty, sa femme Kathleen O’Rourke, et leur fille Meg. Il nous manquera cruellement. »