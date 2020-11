Donald Trump: l’incroyable vidéo de fin de campagne

Aujourd’hui, les Américains vont choisir qui arrivera à la Maison Blanche pour les quatre ans à suivre. Pour inciter à voter pour eux, les derniers clips de campagne des candidats ont donc une saveur particulière. En l’occurrence, Donald Trump a choisi d’appeler la population à voter… en dansant, avec un style bien à lui.

Un buzz qui ne convainc pas forcément

Pendant deux longues minutes, le montage le montre faire le même geste des mains, avec un léger déhanchement qui ne ferait pas long feu à « Danse avec les stars ». En fond sonore, Donald Trump met la chanson YMCA des Village People, un groupe qu’il aime manifestement bien puisqu’il a utilisé plusieurs fois leurs titres, comme le précise la DH. L’un des membres de la bande, Victor Willis avait d’ailleurs à ce propos expliqué que lui et ses camarades n’appréciaient pas cette utilisation de leurs classiques par Trump, dont ils n’aiment pas les idées. « J'ai demandé au président d'arrêter mais il a le droit d'utiliser cette chanson. Je ne vais pas aller plus loin en allant au tribunal car cela me coûterait trop cher et je perdrais. Ni moi, ni les Village People ne partageons ses opinions », dit-il. Aujourd’hui, bon joueur, celui-ci ajoute : « Je ne m'attendais pas à ce que Donald Trump danse à nouveau sur 'YMCA' de sitôt... Bon allez Joe, montre nous tes meilleurs pas de danse ».

La vidéo a au moins le mérite de la visibilité. Le chiffre de « j’aime » a atteint 250.000 en cinq heures de temps et croît de manière exponentielle. Sur le même temps, le clip a été vu plus de six millions de fois. Dans les commentaires par contre, les internautes sont moins convaincus. « Qui est le plus sexy : Trump en train de danser sur scène ou Obama faisant ce panier ? », demande l’un d’eux, en référence à la performance de l’ancien président ce week-end au basketball. « N'importe qui aurait pu créer cette vidéo pour se foutre de sa gueule mais non pour lui c'est une vidéo de campagne », note un autre.