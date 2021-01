Indignation à Herstal où une professeure cote le physique de ses élèves sur TikTok (vidéo)

L’objectif des professeurs, en temps normal, est de soutenir les élèves. Mais en l’occurrence, une professeure du Saint-Lambert Collège de Herstal a quelque peu oublié ce devoir. C’est ainsi qu’elle réalisé une vidéo sur les réseaux sociaux où elle s’est amusée à donner des notes sur le physique de ses élèves, le tout aux côtés de son propre fils.

Une vidéo « inacceptable » selon la directrice de l’école

En plus d’enchaîner les propos dégradants, voire assimilables à de la pure méchanceté, cette vidéo a été diffusée via le réseau social le plus populaire auprès des adolescents : TikTok. Sans surprise, cela est parvenu jusqu’aux élèves, ainsi qu’aux parents et à la direction de l’école. Le tout pile au moment de la rentrée scolaire.

Comme le montre RTL Info, les parents n’ont pas manqué de faire connaître leur mécontentement. « Elle ne peut pas rabaisser les gens comme ça, elle doit montrer l’exemple. Quand on voit déjà le harcèlement scolaire, et là on a une prof qui s’y met, je trouve ça très choquant », déclare une mère de deux enfants qui sont scolarisés dans l’établissement en question.