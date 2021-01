Alix et Mathieu de «Koh-Lanta: les 4 Terres» en couple?

Au-delà du jeu d’aventure et des épreuves dans « Koh-Lanta », les téléspectateurs aiment imaginer des histoires d’amour entre les candidats. Ceux-ci affirment qu’entre la fatigue, le manque de nourriture et la saleté, la période n’est certainement pas propice aux rapprochements. S’il ne se passe donc rien sur le camp, il est arrivé à plusieurs reprises que des couples se forment après l’aventure.

Si certains pariaient sur une romance entre Loïc et Lola dans la dernière édition, « Koh-Lanta : les 4 Terres », d’autres avaient pensé à un Alix et Mathieu depuis la fin du jeu, rapporte RTL. Et ils auraient vu juste, comme l’a confirmé sur Instagram Thibault Barbafieri, un ancien candidat de « Top Chef ».

Celui-ci vient en effet de publier une vidéo tournée en Guadeloupe, où il travaille en tant que chef. « Juste un petit message… Si tu galères à dater ta meuf, bah tu m’appelles et on fait un petit repas comme ça », déclare-t-il, avant de montrer une magnifique table posée sur le sable, garnie de fleurs colorées et de plats, le tout avec vue sur la mer. Un couple y est attablé. On aperçoit ensuite Mathieu, en compagnie d’une jeune femme dont on ne voit que les cheveux. Impossible à ce moment de dire s’il s’agit bien d’Alix.