Donald Trump gracie 73 personnes avant de quitter la Maison Blanche, dont le rappeur Lil Wayne

« M. Bannon a été un leader important du mouvement conservateur et il est connu pour son expertise politique », ajoute le communiqué de la Maison Blanche.

Cette grâce avait été annoncée auparavant par plusieurs médias américains.

Selon le New York Times, M. Trump a pris la décision de gracier son ancien conseiller à la dernière minute après s’être entretenu au téléphone avec lui.

La grâce présidentielle annulerait les charges portées contre Steve Banon s’il était condamné, selon le journal.

Sur la liste des autres personnes graciées figure son ancien collecteur de fonds Elliott Broidy, poursuivi pour une campagne de lobbying illégale, ainsi que le rappeur américain Lil Wayne qui avait plaidé coupable le mois dernier de possession d’une arme à feu, délit pour lequel il risquait jusqu’à dix ans de prison. « Le président Trump a accordé un pardon complet à Dwayne Michael Carter Jr., aussi connu sous le nom de 'Lil Wayne'. Brett Berish, de Sovereign Brands, qui appuie le pardon accordé à monsieur Carter, le décrit comme étant 'digne de confiance, aimable et généreux' », indique un communiqué de la Maison Blanche, rapporte BFMTV.

Ces derniers mois, M. Trump, qui doit s’envoler mercredi matin pour la Floride, a déjà utilisé ce pouvoir présidentiel et a exonéré des collaborateurs et des proches. Certains avaient été condamnés dans le cadre de l’enquête sur une possible collusion entre la Russie et son équipe de campagne en 2016.