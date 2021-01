Michel Cymes recrute Cécile Djunga, Fabien Olicard et d’autres pour contrer les fake news dans «Antidote»

Fin février, une nouvelle émission va faire son apparition sur France 2. Son nom : « Antidote ». Plus tôt ce mois-ci, Michel Cymes avait déjà été annoncé comme futur présentateur du programme, mais on ne savait pas encore par qui il serait entouré pour en assurer la tenue. Maintenant, c’est chose faite. Et surprise, les noms sont tous bien connus du grand public, parmi lesquels la Belge Cécile Djunga et le mentaliste Fabien Olicard.

Quatre chroniqueurs pour « tordre le cou aux fake news »

Puisque le but de l’émission est de faire des expériences en plateau et de présenter des données scientifiques, Michel Cymes s'est entouré d’une équipe digne d’assumer cette tâche. C’est en cela que Fabien Olicard, spécialiste du fonctionnement cérébral, aura toute sa place. Mais pour d’autres sujets, ce sont d’autres chroniqueurs qui prendront le relais. Pour tout ce qui concerne le corps humain, c’est le kinésithérapeute Grégoire Gibault qui s’occupera d’informer le public. Plus connu sur Youtube sous le surnom « Major Mouvement », il bénéficie d’une renommée forte de 17 millions de vues récoltées avec ses vidéos, et son livre « 10 clés pour un corps en bonne santé » s’est écoulé à 173.000 exemplaires.

A côté de ces deux hommes, il y aura aussi deux femmes. Cécile Djunga pourra mettre à contribution son expérience acquise sur l’émission scientifique « C’est pas sorcier » ainsi que ses talents d’humoriste. Elle sera chargée de tester les idées reçues au travers d’un journal de bord au style décalé. Reste une personne : la vétérinaire Farah Kesri, connue pour sa participation au « Magazine de la Santé » de France 5.