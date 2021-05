Eurovision: les tests du chanteur Damiano David sont revenus négatifs

Lors du concours de l’Eurovision, le groupe Maneskin représentant l’Italie et grand vainqueur de la soirée, s’est retrouvé au cœur d’une polémique. Pendant les prestations, le chanteur Damiano David a été vu penché sur la table, une geste rapide qui a fait penser à de nombreux téléspectateurs que ce dernier venait de prendre de la cocaïne. Le groupe a rapidement communiqué pour dire que ses membres ne prenaient pas de drogues et ont accepté de se soumettre à des tests.

Selon l’organisateur du concours, l’Union Européenne de Radio-Télévision (UER), les tests sont revenus négatifs : « Aucune consommation de drogue n’a eu lieu (…) et nous considérons que l’affaire est close ». Les tests ont été réalisés le lundi 24 mai en début de matinée. L’organisation a aussi réalisé un examen « approfondi des faits notamment en vérifiant toutes les séquences vidéo disponibles ».

Risque pour l’Italie

Cette polémique est allée loin, certains ont demandé que les résultats pour l’Italie soient annulés et que la victoire revienne à la France. La France a tout de même annoncé qu’elle ne déposerait pas de réclamation mais a demandé une « totale transparence ». Pour les organisateurs du concours la situation est significative : « Nous sommes alarmés par le fait que des spéculations inexactes conduisant des « fake news » ont assombri l’esprit et le résultat de l’événement et ont injustement affecté le groupe de musique ».

La chanteuse française, Barbara Pravi qui est arrivée en seconde position, a réagi à ce « Coke Gate » : « Ce qui est réel, c’est que ce sont des gens qui ont été élus et par le public et pas le jury ».

La victoire de l’Italie à l’Eurovision est la troisième pour le pays. Leur victoire est d’autant plus impressionnante qu’avec leur titre définitivement rock « Zitti e buoni », le groupe a marqué le concours avec un style naturellement peu prisé par les jurys ou le public.