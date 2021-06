Denis Brogniart à propos des armes secrètes dans «Koh-Lanta»: «Devait-on aller si loin?»

C’était une première, et elle n’a pas plu à tout le monde. La production de « Koh-Lanta » avait en effet choisi cette année de cacher des « armes secrètes » sur le camp, armes qui ont permis plusieurs retournements de situation au cours de la saison. Des bouleversements que n’ont pas apprécié des nombreux internautes, appelant même au boycott de l’émission, notamment après l’élimination de Vincent, chouchou du public. Victime d’un bracelet noir déniché par Lucie (qui a utilisé trois armes secrètes au cours du jeu), Vincent a quitté le jeu alors qu’il était initialement protégé par un collier d’immunité.

Finalement, ces armes secrètes ont permis à Lucie et Maxine de ne pas être éliminées, et ce sont elles deux qui se sont retrouvées finalistes de cette saison de « Koh-Lanta ». Pour de nombreux fans du jeu, cette finale – remportée par Maxine – était « la pire de l’histoire ». Des critiques que Denis Brogniart entend bien, et auxquelles il a choisi de réagir sur Instagram.

« Vous allez me dire : ’Cette année, je n’ai pas aimé ci, je n’ai pas aimé ça’, mais chaque année, on peut très bien dire ça, chaque année on peut dire des choses et on peut exprimer ses sentiments. C’est bien et c’est pour ça que les réseaux sociaux existent », a lancé l’animateur lors d’un live à l’issue de la finale tournée en direct vendredi soir. « On vous écoute, on vous entend », a assuré Denis Brogniart, avant de défendre le choix de la production d’avoir placé des armes secrètes dans le jeu cette saison. Pour lui, c’était une bonne idée de les instaurer. « Est-ce qu’on devait aller aussi loin ? », s’est-il tout de même interrogé, « Peut-être pas, mais vous savez, si chaque année on vous proposait le même Koh-Lanta, avec les mêmes règles, ça fait belle lurette que Koh-Lanta n’existerait plus et que vous seriez lassés ».

Même largement critiquée, cette saison du jeu d’aventure a été suivie par des milliers de personnes. Chaque vendredi soir, près de 5 millions de téléspectateurs se donnaient rendez-vous devant « Koh-Lanta », soit toujours entre 20 et 28 % de parts de marché sur le public de 4 ans et plus, et entre 33 % et 46 % chez ménagères de moins de 50 ans.