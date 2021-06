Koh-Lanta: quand Alexia Laroche-Joubert se moque de la tenue de Vincent (vidéo)

« Koh-Lanta : les armes secrètes » a rendu vendredi son dénouement. C’est finalement l’ex-gymnaste professionnelle, Maxine, qui a remporté cette saison. En finale face à Lucie, elle a récolté 9 des 13 voix du jury final. Un dépouillement ultime qui a eu lieu en direct, et au terme duquel Denis Brogniart n’a pas résisté à faire un petit live sur sa page Instagram.

Le présentateur du jeu a pris la température auprès de la grande gagnante et des autres ex-aventuriers. Il a également fait intervenir Alexia Laroche-Joubert, qui a livré son ressenti sur la saison écoulée. « Je suis très fière de Lucie et Maxine. J’ai trouvé l’amitié entre Laure et Maxine extrêmement touchante, ça s’est ressenti pendant le prime », a confié la directrice d’ALP, la société de production de « Koh-Lanta », avant de glisser quelques mots sur Vincent, candidat qu’elle apprécie visiblement beaucoup et qu’elle n’a pas hésité à chambrer sur sa tenue de la soirée, un costume de couleur jaune. « Et puis évidemment notre incroyable Vincent, tout de jaune vêtu, tel un énorme poussin, trop mignon », a lâché Alexia Laroche-Joubert devant la caméra de Denis Brogniart, avant de partir dans un grand éclat de rire.

La productrice a ensuite teasé la prochaine saison de « Koh-Lanta », qui sera une version All Stars pour les 20 ans du jeu. Avec son collègue Julien Magne (directeur des programmes chez ALP), elle a promis « une saison anniversaire extraordinaire », « la crème de la crème ». « C’est au-delà de ce qu’on espérait, ce sont les meilleurs des meilleurs », a ajouté Alexia-Laroche Joubert, assurant aux téléspectateurs qu’ils passeraient « un moment incroyable » devant leur écran.